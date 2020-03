Festa do líder é marcada por discussão entre Felipe Prior e Daniel

Rio - A festa desta quarta-feira no "BBB 20" foi marcada por uma grande discussão entre Daniel e Felipe Prior. O arquiteto está cansado de ser vetado nas provas do líder e conversou com Daniel sobre a vontade de enfrentá-lo em uma prova de resistência.

"A questão é muito simples: você diz que você é um gado, você ainda é um gado no jogo?", perguntou Prior para Daniel, relembrando uma fala dele em um jogo da discórdia. "O Tiago mudou a palavra para gado, você se julga ainda um influenciável?", continuou Prior.

Daniel negou que seja gado atualmente e perguntou: "Por que não mudar?". Felipe Prior tentou justificar sua linha de raciocínio. "Você pode mudar a hora que você quiser, mas a partir do momento que você falou que era um 'gadinho feliz' eu falei: 'deixa ele no jogo'. A partir do momento que você está falando para mim que você é uma outra pessoa, quero você fora", disse.

Assustado, Daniel voltou atrás. "Você sabe como eu falo m...", disse. Em seguida, eles começaram a falar sobre a prova do líder. "Eu posso perder de todo mundo, mas antes de você eu não saio", disse Prior, sobre uma possível prova de resistência.

Mais briga no quarto

Mais tarde, já no quarto, Prior voltou a argumentar com Daniel e resolveu questioná-lo sobre as informações que ele recebeu quando estava na casa de vidro. Daniel, então, deixou evidente que considera Prior um rival.

Daniel e Prior discutem no quarto durante a festa do 'BBB 20' - Reprodução "Então você é meu rival? Então fechou. Agora gostei do papo", disse Prior, que também insistiu que Daniel contasse para ele o que ficou sabendo quando estava na casa de vidro. Daniel se recusou. Nesse momento, Marcela e Ivy chegaram para socorrer o amigo e a confusão se intensificou. "Quem é você para me julgar? Vem apontar o dedo pra mim", disse Prior para Daniel.

Depois da briga, Prior desabafou com Babu. "Isso é plano deles. O cara está querendo provocar, só que eu tirei o que eu precisava dele", disse. Em conversa com Rafa, Babu aproveitou para detonar Daniel. "Esse príncipe que vocês elegeram é um babaca. Eu tenho vergonha de um cara desse falar que é ator", afirmou Babu.

Marcela e Ivy consolam Daniel

Do outro lado da casa, Marcela e Ivy consolaram Daniel sobre o desentendimento com Prior. "Você tem todo o direito de defender o que pensa", disse a médica. Dramática, Ivy disse que Daniel não pode ser eliminado. "Se acontece de você sair desse programa, você acaba com a minha vida. Você vai acabar com a minha vida!", afirmou.