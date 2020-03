Babu divide opiniões no Twitter após comentário sobre Daniel

Rio - Um vídeo em que Babu aparece conversando com Felipe Prior e fazendo um comentário homofóbico sobre Daniel viralizou no Twitter. No vídeo, Babu e Prior aparecem conversando e o ator se exalta ao falar sobre Daniel. "Esse pau no c*, Daniel viadinho", diz Babu.

Com isso, a hashtag "Fora Babu" está nos tópicos mais comentados do Twitter. Algumas pessoas disseram que todos os participantes fazem comentários polêmicos no reality show e que só estão criticando o Babu por ele ser negro.

"Não é questão de militância branca! São inúmeros homossexuais que ainda vivem isso na pele, sofrer homofobia pra vocês é coisa boba? Isso pode não afetar ao Daniel e o Pyong, mais pode machucar vários homossexuais que já passaram por isso", disse uma pessoa ao postar as imagens.

"#ForaBabu pq chamou o Daniel de viadinho? Há uma semana vocês estavam subindo tag pro Babu espancar o Daniel", questionou outra pessoa.