Gizelly flerta com Prior na festa mas acaba levando fora do arquiteto

Rio - Gizelly continua dando em cima de Felipe Prior. A advogada, no entanto, sempre finge que está brincando e que o flerte não é sério. Na festa desta quarta-feira não foi diferente. Os dois estavam olhando algumas fotos da decoração quando Gabi se aproximou.

"Gente, estava rolando um clima ali e a Gabi atrapalhou o nosso clima", reclamou Gizelly para Manu e Rafa, que começaram a rir da situação.

Depois, Gizelly voltou a insistir que Pyong Lee não foi eliminado e vai voltar ao programa. Prior, então, fez uma aposta com a advogada. O arquiteto disse que caso Pyong retorne ao reality, ele pula na piscina sem roupa. Gizelly afirmou que se Pyong não voltar, ela servirá a Prior por um dia. Thelma, que também estava por perto, sugeriu que Gizelly leve Prior para o VIP.

"Se eu for Líder, e o Pyong não voltar, eu te levo para o Vip", garantiu Gizelly. Thelma achou tudo muito engraçado e perguntou a Prior: "Que dia você virou o galã do BBB 20? Me conta? Você entrou aqui vilão e virou o galã".

Prior e Gizelly voltaram a falar da aposta, mas Gizelly seguiu sua investida no colega de confinamento. "Você vai querer um beijão?", perguntou. Sem graça, Prior riu. "Isso aí foi uma paquera", disse. No final das contas, ficou acordado que se Gizelly ganhar o líder, leva Prior para o Vip e faz uma massagem nele.

Flayslane, que não tinha nada a ver com a história, não gostou da aposta. "Precisa apostar isso?", perguntou. Ivy, Gizelly e Rafa perceberam que algo não estava bem e perguntaram sobre os sentimentos de Flay por Prior. Ela, então, disse estar apaixonada.

Apesar da declaração de Flay, Ivy disse para Gizelly que Prior gosta dela. "Ele gosta de você, ele gosta. Não posso fazer nada. O olhar dele não me engana".

Marcela, então, disse que Prior é o "galã oficial do BBB 20". Gabi também fez a mesma leitura do jogo e Prior rebateu: "Prefiro ser o vilão". "Você tenta ser o vilão mas você é bonzinho", disse Gabi.

Em um determinado momento, Prior chegou a se irritar com Gizelly. A advogada percebeu que Flay estava com ciúmes e sugeriu que Prior beijasse Flay caso perdesse a aposta. Prior recusou e disse que isso seria "zoado com a menina". Ele ainda afirmou que Gizelly estava querendo causar intriga entre ele e Flay.

