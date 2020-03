Inocente? Vídeo que circula na Web compara Gabi dentro e fora do 'BBB 20'

Rio - O comportamento puro, inocente e as vezes até infantil de Gabi Martins sempre deu o que falar no "BBB 20". Muitas pessoas, inclusive os próprios participantes, desconfiam que a cantora faz "tipo" dentro do reality show.

Nesta quarta, Marcela falou sobre isso com Gabi e a aconselhou a ser ela mesmo, sem criar um personagem para cativar o público.

INFOS: MARCELA ACONSELHA GABI A SER QUEM ELA É, SEM FAZER PERSONAGEM ! FALOU DA FLOR NO CABELO QUE ALGUMAS PESSOAS PODEM PENSAR QUE ESTÁ IMITANDO A @irisstefanelli #BBB20 pic.twitter.com/Avu6K2vPE8 — BBB DA DISCÓRDIA (@discordia_bbb) March 18, 2020

Os participantes também criticam a flor usada por Gabi nos cabelos e acreditam que o acessório é uma forma de imitar Iris Stefanelli, a "protagonista" do "BBB 7".

MORTO! Thelminha disse que Prior fez o moicano e distribuiu cobrinha no queridômetro pra achar q tá botando o terror na casa. Marcela disse q é pq ele quer parecer o Dourado (BBB10). Gizelly: "mas a gente já tem a Íris Stefanelli, agora a gente tem o Dourado" #BBB20 #RedeBBB pic.twitter.com/2wURQl22H5 — VemBigBrother (@VemBigBrother) March 16, 2020

E com tantas especulações sobre o comportamento de Gabi, surgiu na internet um vídeo que compara as atitudes da cantora dentro do reality show, com entrevistas que ela deu antes de entrar no programa. E, olha, que mudança, viu!