Pyong Lee se emociona ao finalmente conhecer o filho, Jake

Rio - Pyong Lee finalmente conheceu o filho, Jake, nesta quinta-feira. O hipnólogo compartilhou no Instagram um vídeo com o momento em que recebeu o bebê nos braços.

"Está preparado para conhecer o seu filho?", perguntou Sammy, mulher de Pyong e mãe de Jake. "Espera", respondeu Pyong. "Calma, vida, não fica nervoso", disse Sammy, tentando tranquilizar o marido.

"Olha o papai, filho", disse Sammy, ao trazer o menino. O oitavo eliminado do "BBB 20" não segurou a emoção e chorou muito ao pegar o bebê no colo.

Jake nasceu no dia 16 de fevereiro. Pyong Lee foi eliminado do "BBB 20" na última terça-feira. O ex-BBB voltou para São Paulo na tarde de quinta, após cumprir todos os seus compromissos profissionais com a Globo.