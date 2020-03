Pyong Lee rebate comentários de Felipe Neto: 'Quando você tem seu brilho, incomoda'

Rio - Parece que Pyong Lee já ficou ciente das críticas e acusações feitas contra ele por Felipe Neto. Em vídeo nas redes sociais, Pyong falou sobre o assunto e afirmou que seu sucesso estava incomodando o youtuber.

"Quando você tem seu brilho, você acaba incomodando pessoas. Não vou saber dizer que sentimento é... se é inveja, se ele me ama... Quando você brilha, incomoda, quando faz sucesso, chama a atenção, você vira alvo. Eu estava lá, no foco, audiência explodindo, recorde de votação... incomoda", disse Pyong.

Entenda

Felipe Neto comentou, logo no início do "BBB 20", que sabia um "podre" de um participante do programa, mas afirmou que não ia falar de quem se tratava. O youtuber disse que cabia aos envolvidos na história falarem sobre o assunto.

No último paredão do "BBB 20", em que Pyong foi eliminado, Felipe Neto chegou a convocar seus fãs para votar contra o hipnólogo. "Pela primeira (e espero que única) vez, eu convoco todo o meu fandom para fazer mutirão por 48h sem parar, para manter Babu e Rafa no BBB. Mostrem do que somos capazes. Há de se haver justiça nesse país", escreveu Felipe Neto nas redes sociais.

Quando Pyong foi eliminado, na última terça, Felipe Neto comemorou a saída dele e disse que não voltaria mais a tocar neste assunto.