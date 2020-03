Victor Hugo segue procurando Guilherme e vira alvo de piada nas redes sociais

Rio - Victor Hugo nunca escondeu de ninguém que era apaixonado por Guilherme no "BBB 20". E, mesmo após a eliminação dos dois, parece que nada mudou. O modelo fez uma live no Instagram para conversar com seus seguidores e adivinha quem estava lá marcando presença nos comentários? Ele mesmo. Victor Hugo!

Victor Hugo segue comentando nas lives de Guilherme - Reprodução Internet

A insistência em conversar com Guilherme, mesmo após o modelo ter dito que ficou chateado com algumas atitudes do psicólogo, deu o que falar nas redes sociais. "O Victor Hugo até hoje tenta, nunca vi alguém tão obcecado como ele", disse uma pessoa no Twitter.

"Victor Hugo, por que você faz isso consigo mesmo? Senta aqui, vamos conversar!", disse outro internauta. "Antes eu tinha pena, agora tenho medo do Victor Hugo, é muita falta de amor próprio isso gente", disse outra pessoa.

o victor hugo até hoje tenta... nunca vi alguém tão obcecado como ele pic.twitter.com/doFKJefehG — Otariano (@otariano) March 20, 2020

o victor hugo não cansa de passar vergonha pqp eu tenho é pena pic.twitter.com/YxMYpvKT2u — alyson (@stranwberryes) March 20, 2020

Tô mais carente que o victor hugo perseguindo o Guilherme nas lives — Helo (@loisaAraujo5) March 20, 2020

Guilherme tem culpa sim nunca repreendeu loucura do victor hugo beijava na testa e dormia abraçado, ai quando sai aq fora e ve q ninguem gosta do VH começa a ignorar??? E quando ele saiu q disse q seriam amigos pra sempre??? So antes de saber q ele era VH é odiado, excroto — INSTA: @DiulyOttobeli (@DiulyOttobeli) March 20, 2020