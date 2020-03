Rio - Mais uma vez Felipe Prior perdeu a paciência com Daniel. Logo após o confronto de Thelma, a líder da semana, e Mari Gonzalez sobre a prova, o arquiteto pegou o ator detonando a médica.



Enquanto estavam na cozinha da xepa conversando, Manu, Babu, Rafa e Prior, a cantora contou para os colegas de confinamento que tinha deixado o gaúcho falando sozinho depois que ele reclamou da escolha do monstro da semana.

"Ele falou, 'ah, a Thelminha fica brava por monstro, fica brava por isso'. Eu disse 'ai Dan, vou fingir que não ouvi'", disse Manu.



Nesse momento, Prior resolveu colocar para fora tudo o que pensava sobre o ator.

"Nona semana que o cara está me vendo e fica de risadinha. A Ivy perdeu 200 estalecas e fica dando risadinha. Agora fazer piada é me fazer de otário", disse ele.



Irritado com o comportamento de Daniel na casa, Felipe ainda detonou a falta de responsabilidade do brother.

"Todo mundo aqui tem duas obrigações: acordar e fazer o raio-x e a outra é não tirar essa m**** (apontando para o microfone). Parece que tem 12 anos, me tirar do sério", desabafou Prior.



Antes que o assunto ficasse mais quente, Manu e Rafa decidiram encerrar o assunto e se retiraram do local. "Desculpa ter desabafado, mas eu precisava", disse Prior para Manu, que respondeu: "Relaxa, porque eu também desabafei".