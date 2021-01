Boninho Reprodução de internet

Por O Dia

Publicado 19/01/2021 09:37

Rio - O público aguarda ansioso o início da 21ª edição do 'Big Brother Brasil', oficialmente marcado para a próxima segunda-feira, dia 25 de janeiro. Mas, além do público, o diretor do programa também não aguenta mais guardar os segredos do reality só para ele. Boninho soltou, na manhã desta terça-feira, mais um "spoiler" desta nova edição.

"É hoje que o jogo começa", escreveu ele em uma postagem no Instagram. Nos comentários, famosos e anônimos embarcaram na animação. "Tô até com roupa de ir", disse Ana Maria Braga. Já o ator Eri Johnson, conhecido como o verão em pessoa, aproveitou para brincar com o diretor. "Malas prontas, seja o que Deus quiser e você também, kkkkk", comentou.