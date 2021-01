Carla Diaz está no ’BBB 21’ Divulgação

Publicado 19/01/2021 18:03 | Atualizado 19/01/2021 18:10

Rio - Carla Diaz, de 30 anos, foi uma das famosas anunciada como participante da nova edição do "BBB". A atriz vai fazer parte do grupo "Camarote", que conta com pessoas já conhecidas do público. Assim como Manu Gavassi fez na edição passada, Carla Diaz deixa vídeo pré-gravado antes de entrar no reality show.

"Estávamos muito ansiosos pra poder contar essa novidade e finalmente chegou a hora! Já estamos na torcida e contamos com todos vocês! Inshallah! Prontos? Vamos nessa", escreveu Carla na legenda do vídeo.

Nas imagens, ela aparece arrumando a mala para ir para a casa mais vigiada do Brasil. Ao ver várias pulseiras na mala, a atriz brinca: "Nossa, para que tanto ouro?", fazendo referência a sua personagem mais famosa, a Khadija, de "O Clone".