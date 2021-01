Camilla de Lucas Adriano Reis

Por Juliana Pimenta

Publicado 19/01/2021 20:11 | Atualizado 19/01/2021 20:11

Rio - Camilla de Lucas foi confirmada como uma das participantes da nova edição do 'BBB'. Em entrevista exclusiva ao DIA , a influenciadora digital, nascida em Nova Iguaçu, relembrou o susto no momento em que percebeu que estava começando a ficar famosa e foi reconhecida por outras celebridades.

“Eu levei um susto! A primeira pessoa que falou comigo foi a Tatá Werneck. Do nada no Twitter, ela me mandou um emoji de coração e eu pensei ‘meu Deus!’ Eu escrevi para ela e falei: - ‘Tatá Werneck, eu não tenho plano de saúde, você quer que eu caia aqui no chão dura? É aqui na sala de casa que eu vou ficar’! Risos. Ainda não me acostumei não. Cada vez que chega uma pessoa nova, eu fico ‘meu Deus, fulana de tal está me seguindo’, ‘fulana comentou na minha foto, o que está acontecendo’. Mas, a que mais me chocou foi a Regina Casé. Ela compartilhou meu vídeo e me elogiou. Tomou uma proporção enorme!”, disse Camilla, em novembro de 2020.

Na ocasião, a influenciadora também comentou ser uma referência negra. “Eu fico muito feliz! É uma responsabilidade muito grande, não tenho noção da grandiosidade disso, mas recebo mensagens diariamente das seguidoras e de outras pessoas falando que eu sou uma inspiração, que assistiram um vídeo meu e que a mensagem dele tocou de uma forma profunda. Eu compartilho muito o meu processo de auto aceitação, do meu cabelo, dos meus traços, então, as pessoas acabam se identificando. Eu fico feliz quando vejo que, através de um vídeo, pude ajudar uma outra mulher negra a se aceitar e se amar da forma como ela é, que é maravilhosa”, afirmou.