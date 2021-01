Sarah, participante do BBB 21 Divulgação

Por O Dia

Publicado 19/01/2021 22:28

Rio - Sarah, de 29 anos, é a última participante do 'Pipoca', do 'Big Brother Brasil 21', a ser anunciada. Ela é natural da capital Brasília. Estudiosa, é formada em Publicidade e tem mestrado em Business.

Ela, inclusive, já sabe como pretende se posicionar no jogo: “Sou uma pessoa de fácil convívio, mas com personalidade forte. Não gosto de briga, sou das pequenas manipulações e de observar”, entrega a loira, que é solteira.

Já foram anunciados: o instrutor de Crossfit Artur, a cantora Karol Conká, o fazendeiro Caio, a atriz Carla Diaz, o professor João Luiz, a influenciadora digital Camilla de Lucas, o modelo Arcrebiano e a cantora Pocah, a advogada Juliette, o comediante Nego Di, a modelo Kerline, o ator Lucas Penteado, a psicóloga Lumena, o canto Rodolffo, o doutorando em Economia Gilberto, a youtuber Viih Tube, a dentista Thaís e o cantor Projota.



A vigésima primeira edição do 'Big Brother Brasil' começa na segunda-feira, dia 25 de janeiro. Alguns dias antes, as vinhetas do programa começarão a ser exibidas na programação da Globo. Os participantes, que serão anônimos e famosos, estão confinados e isolados em um hotel.



Os inscritos e convidados vão entrar na disputa pelo prêmio de 1 milhão e meio. O reality este ano terá 100 dias de confinamento com muito game, diversão e fogo no parquinho!