Publicado 20/01/2021 10:09 | Atualizado 20/01/2021 10:10

São Paulo - A Globo divulgou oficialmente todos os participantes do "BBB 21" durante essa terça-feira (19). Os anúncios causaram bastante rebuliço e muitas pessoas já começaram a declarar torcida, antes mesmo do reality show começar. Porém, também teve quem esnobasse o elenco do programa. Lucas Strabko, o Cartolouco, disse que o elenco de "A Fazenda 12" foi melhor.

"O mais gostoso é dizer: elenco de 'A Fazenda 12' melhor que o do 'BBB 21'. Carelli vive", escreveu o jornalista no Twitter elogiando o diretor da Record Rodrigo Carelli. O repórter, que trabalhou por cinco anos na Globo, ainda fez uma previsão e falou que a última temporada de "A Fazenda" não superou o "BBB 20", mas será melhor do que a próxima edição do reality da Globo.

Cartolouco também aproveitou para comentar algum dos participantes do "BBB 21". Ela disse no Twitter que está apaixonado por Thaís, uma dentista que estará no programa no grupo Pipoca. Ele ainda brincou sobre a participação de Projota no programa. "Projota, o Fernandinho Beatbox do 'BBB 21'?", escreveu.

