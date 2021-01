Arcrebiano teria namorado Maraisa Foto: Reprodução / Instagram

Publicado 20/01/2021 12:32 | Atualizado 20/01/2021 13:51

Rio - Na última terça-feira (19), foram divulgados os participantes do "BBB 21" e os segredos dos futuros brothers e sisters já começaram a ser revelados. Um dos participantes do reality show é o modelo e profissional de educação física Arcrebiano, que já namorou Maraisa, dupla de Maiara.



Segundo o colunista Leo Dias, Arcrebiano trabalhou como segurança das cantoras sertanejas. Ele e Maraisa namoraram por dois anos e hoje o capixaba está solteiro. Morador da cidade de Vila Velha, no Espírito Santo, ele trabalha como modelo e professor de crossfit.