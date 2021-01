Primeira prova de resistência do 'BBB 21' já dura mais de sete horas Reprodução / TV Globo

Por O Dia

Publicado 26/01/2021 07:23 | Atualizado 26/01/2021 07:28

Rio - O "BBB 21" já começou com prova de resistência para os participantes que não ganharam imunidade do público antes mesmo do programa começar. Na disputa, as os brothers formaram duplas. Cada dupla precisa ficar em cima de um totem, e correr para pegar um objeto que é mostrado no telão dentro do tempo determinado.

Nesta manhã, a prova já passa das sete horas de duração. Três duplas ainda permanecem na disputa. Lucas Penteado e Nego Di, Pocah e Kerline, Gilberto e Sarah. Lucas Penteado e Nego Di, Pocah e Kerline, Gilberto e Sarah.

Publicidade

Caio e Rodolffo; Camilla e Carla; Karol Conká e Arcrebiano; Thais e João Luiz foram eliminados da disputa. Fiuk, Projota, Viih Tube, Juliette, Lumena e Arthur foram imunizados pelo público antes do programa começar e por isso não participam da disputa.