Seis imunizados entraram na casa por um local diferente, enquanto os outros 14 participantes chegaram pelo gramado Reprodução / TV Globo

Por TÁBATA UCHÔA

Publicado 26/01/2021 07:41 | Atualizado 26/01/2021 15:00

Rio - E foi dada a largada na corrida por R$ 1,5 milhão. O "BBB 21", segunda edição do reality a contar com famosos e anônimos, começou nesta segunda-feira batendo recorde de audiência. O reality show global atingiu 27.2 pontos, superando a histórica edição do ano passado, em que o primeiro episódio teve 25 pontos de audiência. Esta é a melhor estreia desde 2018.

O sucesso foi tanto que o Globoplay, serviço de transmissão 24 horas da Globo, foi derrubado pelo número simultâneo de acessos. É que quando o programa acabou na TV aberta, todo mundo correu para a plataforma para continuar assistindo ao que estava se passando na casa mais vigiada do Brasil. A falha no serviço rapidamente entrou para os assuntos mais comentados do Twitter no Brasil. Com 100 dias no total, esta será a edição mais longa do programa.

Publicidade

Imunidade

Por conta de uma votação do público, seis participantes já entraram na casa com imunidade garantida para esta primeira semana. São eles: Fiuk, Projota, Viih Tube, Lumena, Juliette e Arthur.

Publicidade

fotogaleria

Os outros 14 participantes tiveram que participar de uma prova de resistência para conseguir uma imunidade dupla. Os seis que ganharam imunidade entraram na casa por local diferente. "Eu esperava entrar em um gramado", disse a advogada Juliette. Os seis imunizados também terão que escolher uma pessoa para o paredão.

Publicidade

Big Fone diferente

E tem mais novidade. Tiago Leifert já deu um spoiler sobre o Big Fone, que vai tocar no próximo sábado. "No sábado, o Big Fone vai tocar. Só que é uma dinâmica diferente, a gente mudou o jeito de fazer o Big Fone. Vocês vão adorar, durante a semana eu falo. Aliás, é Big Fone ou Big fones, no plural? Sei lá, deixa pra lá, durante a semana a gente conversa mais. Bora começar a prova", disse o apresentador. Tudo leva a crer que o programa terá, então, mais de um telefone tocando.

Publicidade

Entrada na casa

Diferentemente da edição anterior, desta vez não há um muro para separar famosos e anônimos e houve confusão quanto a alguns participantes. "Parece que eu te conheço de algum lugar", disse Arthur para Projota, sem se dar conta que estava falando com o rapper. "Elas se conhecem", disse um outro brother ao ver a animação no encontro de Karol Conká e Pocah.

Publicidade

Gilberto foi o primeiro dos participantes a fazer a entrada tradicional, pelo gramado da casa. Em seguida, chegou Karol Conká e Gil disse que jamais imaginou ver a cantora no reality show. Carla Diaz precisou de pouquíssimo tempo até ouvir pela primeira vez "Inshallah", bordão de sua personagem Khadija.

Famosos e anônimos foram se alternando na chegada. Em determinado momento, alguns participantes já estavam perguntando quem era famoso ou não. A influenciadora Camilla de Lucas defendeu a pergunta. "Eu não sou nem tão famosa mesmo", disse.

Publicidade

Prova de resistência

Os 14 participantes que não ganharam imunidade do público antes mesmo do programa começar já tiveram que encarar uma prova de resistência. Na disputa, eles formaram duplas e cada dupla ficou em cima de um totem. Ao sinal do telão, uma das pessoas da dupla tinha que correr para pegar um objeto que estava sendo mostrado na tela dentro do tempo determinado.

Publicidade

A prova teve mais de oito horas de duração. Nego Di e Lucas Penteado foram os participantes que mais resistiram e com isso conquistaram a imunidade. Caio e Rodolfo foram os primeiros a sair da prova. Eles foram seguidos por Carla Diaz e Camilla de Lucas. Karol Conká e Arcrebiano foram eliminados pouco tempo depois. Thais e João Luiz deixaram a prova em seguida. Eles não conseguiram encontrar o produto no tempo certo. Pocah e Kerline deixaram a disputa nesta manhã. Sarah e Gilberto foram eliminados quando a brasiliense entregou um produto errado. Com a eliminação, eles não seguraram a emoção e foram às lágrimas.

O mistério das cadeiras

Publicidade

Um mistério tomou conta das redes sociais. É que antes mesmo de o programa começar, em um vídeo divulgado pela produção para mostrar a casa, várias pessoas perceberam que somando o espaço da Área Vip com a Xêpa, a casa tem um total de 22 cadeiras. O reality, no entanto, só tem 20 participantes.

Começaram, então, as especulações sobre a possível entrada de mais duas pessoas na casa mais vigiada do Brasil. Mesmo que sejam só 20 participantes, essa edição já tem o maior número de brothers de todas as edições.

Publicidade

"Mudando a pauta... Boninho acha que nos engana? Contabilizando as cadeiras do vip mais xepa são 22 cadeiras, será que vem mais participantes surpresas por aí?", perguntou uma pessoa no Twitter. A própria Carla Diaz também percebeu a quantidade maior de cadeiras.

"Carla Diaz contou as cadeiras e já começou a montar o jogo? Já amei", comentou um internauta sobre a perspicácia da atriz.

Publicidade

Boninho segue despistando sobre o mistério das cadeiras. "Boninho, tem 22 cadeiras na sala. Alguém mais vai entrar?", perguntou uma pessoa. "Verdade. 22", escreveu apenas o diretor do programa.

Romance entre Fiuk e Juliette

Publicidade

A advogada e maquiadora Juliette foi uma das participantes que conseguiu imunidade antes do reality começar. Por isso, ela foi confinada no mesmo espaço em que Fiuk. Sem papas na língua, a jovem já está investindo pesado no filho de Fábio Jr. Juliette chegou a dizer que "arranjou um namorado no 'BBB 21'", deixando Fiuk incrédulo.

Eu amo que o Fiuk não seja um bom ator, assim ele não disfarça nadinha o que tá pensando #BBB21 pic.twitter.com/RqVkDwCMBZ — Guto (@CabelodoJFrost) January 26, 2021

Publicidade

Meu Deus a Juliette falando que já arrumou um namorado no primeiro dia e que o nome dele é fiuk #BBB21 pic.twitter.com/dAuTodZhbk — vini (@vinituitaa) January 26, 2021

Viih Tube querendo dormir e a Juliette falando que ela é a filha dela com o Fiuk. O gato deve está se sentindo vingado #BBB2021 pic.twitter.com/T1oiBqF4kC — Alanna Gabriela (@AlannaGabrielaa) January 26, 2021

O Twitter com a Juliette e o Fiuk a 2 horas atrás/o Twitter agora#BBB21 pic.twitter.com/znqbkOFDbI — (@thxynara_) January 26, 2021

e a juliette falou tá afim e o fiuk disse AGORA NÃO pic.twitter.com/qtNFBMceRl —(@jminsfv) January 26, 2021

"Já falei com o Fiuk, se eu tiver enchendo muito o saco fala que paro. Pq eu sou mt assim..." (Juliette)



Ainda não é um caso perdido, ao que parece. #BBB21 pic.twitter.com/1Zt7smwAxT — Sérgio Santos (@ZAMENZA) January 26, 2021

E como não poderia deixar de ser, a estreia também rendeu vários memes. Com tantos acontecimentos ruins em 2020 e no início e 2021, os internautas estavam agradecendo a Globo pela "distração" promovida pelo "BBB".

Publicidade

"Querido diário, o BBB oficializou meu alienismo, pois, acordei e fui direto me atualizar sobre ele", disse um internauta. "Querido diário, hoje acordei cedo e tem mais de duas horas que estou me atualizando sobre o que rolou no BBB essa madrugada, já estou 100% alienada e não são nem 8h da manhã", brincou outra pessoa.