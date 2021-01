Nego Di e Lucas Penteado são os vencedores da primeira prova de resistência do ’BBB 21’ Reprodução / TV Globo

Publicado 26/01/2021 09:01 | Atualizado 26/01/2021 09:11

Rio - Nego Di e Lucas Penteado conquistaram a vitória na primeira prova de resistência do "BBB 21". Depois de oito horas, a dupla concorrente, Gilberto e Sarah, foi eliminada por conta de um erro. Sarah deveria entregar uma caixa de som bluetooth no escaninho, mas entregou uma mochila. Após a eliminação, Gilberto e Sarah não seguraram a emoção e foram às lágrimas.

Caio e Rodolfo foram os primeiros a sair da prova. Eles foram seguidos por Carla Diaz e Camilla de Lucas. Karol Conká e Arcrebiano foram eliminados pouco tempo depois. Thais e João Luiz deixaram a prova em seguida. Eles não conseguiram encontrar o produto no tempo certo. Pocah e Kerline deixaram a disputa nesta manhã.

Entenda a prova

Várias duplas foram formadas. Cada dupla deveria permanecer na sua base e, ao som da campainha, entregar um produto no escaninho. No telão, aparecia a cor do colete da vez, o produto que deveria ser entregue e o tempo em que a entrega deveria ser feita.