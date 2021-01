Rafa Kalimann comemorou a participação do ex-marido, Rodolffo, no ’BBB 21’ Reprodução

Por iG

Publicado 27/01/2021 08:16 | Atualizado 27/01/2021 08:18

São Paulo - O "BBB 21" começou nesta segunda-feira e assim como na edição anterior está contando com participantes famosos e anônimos. Um dos integrantes do time Camarote é Rodolffo, que foi casado com Rafa Kalimann. A influencer, que foi finalista do reality show no ano passado, falou que está muito feliz pelo ex-marido ter a oportunidade de viver essa experiência e que está vibrando por ele.

"Estou muito feliz em ver meu ex-marido lá dentro, que é um grande amigo. Ele me apoiou muito aqui fora, torceu muito por mim. Eu fiquei muito feliz por ele, estou vibrando muito por ele, pela família e pela dupla", disse Rafa no Stories. "Eu sei que para ele e para o Isarel vai ser muito importante para o trabalho deles. Eu vou estar aqui acompanhando e vibrando muito", ela completou.

Além do ex-marido, a influencer disse que também está na torcida por alguns outros famosos. Rafa disse que gosta muito da Pocah e também falou que está torcida por Carla Diaz, com quem já conversou algumas vezes. Ela também se declarou fã do Projota.