Karol Conká e Gilberto foram os primeiros a chegar pelo gramado Reprodução / TV Globo

Por O Dia

Publicado 26/01/2021 16:05

Rio - Além do sucesso na internet, a estreia do 'BBB 21' rendeu bons frutos para a TV Globo. Apesar da maior participação do público acontecer nas redes sociais, a emissora conseguiu prender muitos telespectadores no primeiro episódio da edição. No Rio de Janeiro, a Globo registrou um aumento de 35% na audiência, no comparativo às últimas quatro segundas-feiras anteriores à exibição do reality.

Com a exibição do primeiro episódio da temporada e a realização da primeira prova de imunidade, o programa obteve 27 pontos de audiência e 49% de participação em São Paulo, um aumento de 17%, +4 pontos de audiência e +7 pontos de participação na comparação citada.