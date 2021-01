Participantes medem a temperatura pelo punho e Globo é criticada nas redes sociais Reprodução / TV Globo

Por O Dia

Publicado 28/01/2021 09:51

Rio - A produção do "BBB 21" está controlando a temperatura dos brothers por conta da pandemia de coronavírus. No programa que foi ao ar na noite desta quarta-feira, a emissora mostrou os participantes medindo a temperatura no punho e mostrando o resultado para a câmera.

A aferição pelo pulso começou a se popularizar no ano passado, após o surgimento de fake news que afirmavam que a aferição pela testa fazia mal ao corpo humano. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) desmentiu a informação. Os internautas criticaram a Globo por desmentir a notícia, mas medir a temperatura dos brothers pelo punho ainda assim.



Em plena Pandemia. Todo dia alguém dizendo que não tira temperatura pelo punho e o BBB 21 mostra o pessoal medindo a temperatura pelo punho hahahahaha — Jussara Csm (@jussaracsm) January 28, 2021 meu deus o povo do bbb medindo a temperatura no pulso e a globo mostrando ainda — thalita (@frvznn) January 28, 2021 TEMPERATURA NAO SE MEDE NO PUNHO INFERNOOOOOOOOOOOO ATE NO BBB OS CARA NAO APRENDE — Zeca Pauladinho (@MaryPaulada) January 28, 2021 Parabéns rede Globo por manter a mais nova lenda urbana do Brasil que é a medição de temperatura pelo pulso — Rafa (@Rafalobo00) January 28, 2021