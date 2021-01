Rodolffo assumiu ter traído Rafa Kalimann Reprodução

Por iG

Publicado 28/01/2021 11:48 | Atualizado 28/01/2021 11:52

São Paulo - Na primeira feita do BBB 21, que foi nesta quarta-feira, Rodolffo citou Rafa Kalimann. A ex-mulher e participante do "BBB 20", foi assunto durante conversa com Caio e Arcrebiano. Rodolffo comentava sobre a relação que ele tem com a ex. Segundo o cantor, mesmo assumindo a traição, os dois têm uma amizade saudável.

"A reconstrução nas tacas que levei lá fora já é gigante para mim. Estou aqui de peito aberto. Se não tivesse reconstruído os erros que eu tive, nos meus relacionamentos por exemplo, eu não estaria aqui não", disse.

"Imagina se a Rafa, se a gente não tivesse uma relação saudável de amizade atualmente, o que eu ia cheirar aqui dentro?", completa. E Rodolffo ainda disse que ficou feliz pela torcida dela.

"Ela com mais de 20 milhões de seguidores, ela virar na rede social e falar que estava torcendo pra mim, ainda uma mulher que... nós terminamos por causa de uma traição minha, entendeu? Quando eu falei com ela que vinha, ela deu pulos de alegria. Ela doidinha da cabeça, ficava como uma galinha do pé queimado andando de lá para cá", disse.