Gabi Martins e Guilherme Napolitano rezam com boneco no BBB 20 Reprodução

Por O Dia

Publicado 28/01/2021 12:18 | Atualizado 28/01/2021 13:29

Rio - Guilherme Napolitano até tentou lacrar, mas o tiro saiu pela culatra. No Twitter, o ex-BBB questionou o posicionamento dos atuais participantes do reality. "Esse BBB vai ter mais atuação para não serem cancelados", escreveu o modelo, alfinetando o comportamento dos confinados. Mas, como nada passa despercebido na internet, Guilherme logo foi lembrado de uma possível atuação protagonizada por ele e Gabi Martins dentro da casa.

"Igual você atuando com a outra rezando com um boneco para fazer VT", escreveu um seguidor, que viralizou pelo "fora" no modelo.