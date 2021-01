Cleo e João Vicente de Castro Reprodução

Rio - O humorista João Vicente de Castro é um dos famosos que está acompanhando a 21ª edição do 'Big Brother Brasil'. E, pelo Twitter, internautas já especulam que o ator possa ter algum problema com Fiuk. Isso porque o humorista e apresentador do GNT foi casado com Cleo - irmã de Fiuk - por quatro anos.

No comentário, sem citar nomes, João Vicente falou sobre "máscaras caírem", levando a entender que seria uma indireta ao ex-cunhado. "Rapaz. Nunca vi uma máscara cair tão rápido no BBB", escreveu.