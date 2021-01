Alguns participantes do 'BBB 21' estão imunes, ou seja, não podem ir pro paredão. Mas Carlos Bolsonaro achou que eles tinham sido vacinados Reprodução / TV Globo

Rio - A Prova do Anjo acontece neste sábado, mas antes de entrar na casa, cada confinado falou sobre o poder do Anjo e as responsabilidades - e vantagens - de conseguir conquistar a prova. Confira!

Arthur –"Sem dúvidas ficarei ainda mais emotivo por poder receber fotos e vídeos da família e, ainda, poder ajudar um brother".



Karol Conká – "Eu vou imunizar a pessoa que tem empatia e sabe conviver em grupo. Para mim isso é muito importante".



Caio – "O anjo é interessante. Conseguir defender alguém é uma tentativa boa, mas eu não acho tão legal quanto receber a imunidade. Eu vou estar defendendo alguém que um dia vai ser meu concorrente. Eu vou lutar para ser anjo, lógico, para proteger alguém que um dia consiga me ajudar. Mas não é tão importante quanto o líder".



Carla Diaz – "Eu estou louca por esse momento. Normalmente não consigo chorar na frente dos outros, mas se pega no meu ponto fraco... Com certeza vou estar bem emotiva com a questão de ver a família. Ainda não sei que estratégia vou usar para dar essa imunidade".



João Luiz – "Eu vou ficar feliz pelas regalias, por poder ver a família, ter a comida de conforto... isso é muito legal. O anjo também demarca muito os interesses no jogo. Ele é bonzinho, mas vai dar a imunidade para quem? E o monstro para quem?".



Camilla de Lucas – "Eu estou focada em ganhar a prova do anjo, mais pelos benefícios, mas também pela oportunidade de ajudar algum amigo próximo que esteja precisando".



Arcrebiano – "Ganhar o anjo é a segunda das grandes responsabilidades do jogo, mas tem o lado bom de salvar alguém que você tem como próximo. Traz uma afinidade ainda maior com essa pessoa".



Pocah – "Vai ser fofo! Vou lutar muito para ganhar o anjo e receber algo da minha família para me manter ainda mais forte lá dentro. Acho que quero mais o anjo do que o líder! (risos). E se tiver que proteger alguém que eu goste, vou fazer isso".



Juliette –"O anjo é maravilhoso, eu até sonhei com isso. Receber uma foto da minha mãe e saber que ela está bem vai ser uma das partes mais emocionantes".



Nego Di –"Acho que vou ficar muito feliz. Vou ter orgulho se conseguir fazer a escolha certa porque é uma decisão delicada que vai acabar influenciando o jogo".



Kerline –"Eu queria muito receber algum mimo: uma foto ou uma mensagem. Eu acho que vai ser a parte mais legal. A pior é ter que indicar alguém para o monstro porque acaba que a galera fica chateada em receber essa tarefa".



Lucas Penteado –"Eu acho que o anjo é um pouco confuso porque você dá a imunidade para alguém, mas você pode não estar imune. Mas ganhar qualquer uma dessas provas é bom porque tecnicamente você tem mais chance de ficar mais uma semana na casa".



Lumena – "Acho que vou ficar muito emocionada. E entendendo que a pessoa imunizada vai ser o primeiro sinal de que tenho uma aliança importante e forte na casa".



Rodolffo –"Os benefícios de poder ver a família e ter o almoço são muito bacanas, mas salvar uma pessoa que esteja próxima a mim e prestes a ir ao paredão também vai ser ótimo".



Gilberto – "Vou ficar muito grato, tanto pelo presente do anjo, como pela oportunidade de ajudar alguém. Eu prefiro o líder, mas o anjo também ajuda. Eu quero estar em evidência no jogo, então qualquer prova que eu ganhar vai ser ótimo".



Viih Tube – "Eu vou chorar muito! Não só pela emoção de imunizar alguém, mas porque, pelo que me lembro, você vê a família. E eu sou muito chorona! Mas com certeza vou ficar muito feliz e vou me sentir muito especial. Sou mais coração que razão, então acho que imunizaria alguém importante para mim na casa".



Thaís – "Vou ficar muito feliz pelo momento especial da família. Estou esperando muito por ele. E pode ser que meu critério para dar o anjo una o coração e a estratégia de jogo. Vai depender de como estiverem as coisas".



Projota –"Ter a oportunidade de imunizar alguém logo no início do jogo ajuda a criar laços com as pessoas. Então, sempre que vier, o anjo vai ser bem legal. No final das contas, a gente sempre gosta de estar imune, mas quem decide quem vai ficar ou sair é o público. Por isso, mesmo estando impossibilitado de ficar imune, vai ser bom ter a chance de proteger as pessoas que são importantes para mim lá dentro".



Sarah –"Para mim, a melhor parte do anjo é saber que eu vou ter algum sinal da minha família. Acho que isso vai ser uma força para me ajudar a seguir firme no jogo. Eu acho que imunizaria a pessoa mais próxima de mim, que também poderia me ajudar".



Fiuk – "Acho o anjo fofo! O lado ruim é ter que escolher um monstro. Mas é uma posição boa a de poder ajudar alguém. Provavelmente daria a imunidade a um melhor amigo".