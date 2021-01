Acrebiano reprodução da TV Globo

Por O Dia

Publicado 30/01/2021 18:39 | Atualizado 30/01/2021 18:40

Rio - Acrebiano foi o segundo brother a atender o Big Fone na casa do 'Big Brother Brasil 21', neste sábado. Após ouvir as instruções de que teria que salvar um dos três indicados ao Paredão, o modelo se salvou da berlinda. "Vou correr esse risco e vou me salvar", disse ele aos outros participantes.

fotogaleria