Por IG - Gente

Publicado 31/01/2021 08:44 | Atualizado 31/01/2021 09:09

Rio - Cleo foi uma das convidadas do 'Altas Horas', da Globo, e falou sobre o filme que fez ao lado do pai, Fabio Jr. e do irmão Fiuk. A atriz e cantora também aproveitou para contar como foi a reação de Fábio ao saber que o irmão iria participar do 'BBB 21'.



fotogaleria

"Soube antes e ajudei a contar pro nosso pai. Foi intenso o dia! Ele ficou nervoso porque é muita exposição, né? Mas falei pra ele que a gente não tá aqui pra dar nossa opinião e sim apoiar o que ele quer fazer. Eu sou uma boa conselheira. Queria seguir meus próprios conselhos, porque eles são ótimos [risos]", lembra.

Publicidade

Neste sábado, em seu Instagram, Cleo aproveitou para dizer que não concorda com certas atitudes de Fiuk no programa. O ator chegou a implicar com Juliette e dizer que ela estava fingindo ser alguém que não é para agradar as pessoas da casa.