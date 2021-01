Por O Dia

Publicado 31/01/2021 08:59 | Atualizado 31/01/2021 09:00

Rio - Após Lucas Penteado se desentender com quase toda a casa do 'BBB 21' e ser isolado dos demais , o jovem recebeu conselhos de Projota, que apesar de também ser participante do reality, é um dos ídolos do rapaz. No discurso, fortemente divulgado nas redes sociais, Projota questiona a estratégia do jovem em dividir brancos e negros na casa.