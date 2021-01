Alguns participantes do 'BBB 21' estão imunes, ou seja, não podem ir pro paredão. Mas Carlos Bolsonaro achou que eles tinham sido vacinados Reprodução / TV Globo

Rio - Duas paixões nacionais unidas: 'BBB' e signos. Para entender melhor o comportamento dos participantes e perceber seus pontos fortes e fracos, reunimos uma lista com um pouco da trajetória de cada um e a influência do signo em cada um deles. Alerta de spoiler: Karol Conká é ariana. Enquanto Lucas e Juliette são do signo de sagitário. Confira!

Lumena

Psicóloga e DJ

29 anos

Salvador, Bahia

Gente, olha só um resuminho sobre a Lumena: ela é de Salvador, mas já morou no Rio e em São Paulo. Fez um intercâmbio para a África do Sul, durante a viagem descobriu que gosta de mulher e ficou com uma princesa africana. É psicóloga AND DJ de pagodão baiano. Quer uma pessoa mais áries do que isso?

Áries é um signo regido por Marte, o planeta da Força, da realização. Por isso os arianos e as arianas têm essa força, essa audácia, esse entusiasmo pela vida. Áries não tem paciência pra quem tá começando, precisa agir, fazer e acontecer. Também é um signo super animado, que curte uma festcheenha.

Por tudo isso a gente acredita que a Lumena é uma das participantes que vai botar fogo no parquinho e que vai lutar com unhas e dentes pra ganhar o BBB.

Projota

Cantor e rapper

34 anos

São Paulo

Quem diria que o Projota, que já cantou três vezes no BBB, iria aceitar o desafio de participar da casa mais vigiada no Brasil, hein?

Acontece que Projota é ariano, daqueles raiz, que adora botar fogo no parquinho e não foge de desafios. A gente acredita que ele vai ser um jogador que se posiciona, que defende suas ideias, como todo bom ariano. Mas também acreditamos que vamos ver a versão estressadinha do cantor, que quer tudo do seu jeito, com emoções à flor da pele.

Na entrevista ele disse que ia tentar conter as emoções para se manter calmo no jogo. A gente duvida muito que ele vai conseguir..

Kerline

Modelo e influenciadora

28 anos

Fortaleza, Ceará

Quando a gente fala do signo de Touro, a primeira coisa que vem à cabeça é comida hahah Com base nessa característica, a gente aposta que a Kerline vai sofrer bastante se tiver que ficar na xêpa, mas que vai se acabar nas festas com todas aquelas comidas maravilhosas.

Mas isso é o de menos em um jogo como o BBB, né? Como boa taurina, Kerline deve se mostrar bastante competitiva, persistente e, é, claro, arrasar nas provas de resistência. É que além de persistente, Touro é um signo que dá muuuuito valor à estabilidade, ao material e vamos combinar, com 1,5 milhão em jogo… essas características devem aflorar bastante.

Ah, Kerline já avisou que não descarta um romance no reality, mas a sister não deve partir pro ataque de cara, não. Antes vai abusar de toda a sua seducência. E aí, quando fisgar algum brother, vai viver intensamente o romance, só precisa tomar cuidado com a possessividade e o ciúme. A gente já shippa com o Rodolffo, que é de Virgem e é o paraíso astral da Kerline.

Nego Di

Comediante

26 anos

Porto Alegre, Rio Grande do Sul

Ele é de Gêmeos e a gente pode esperar muuuita desenvoltura, afinal, comunicação é o forte dos geminianos. Nego Di sabe bem disso e logo na entrevista disse que tem facilidade de fazer amizade.

Além disso, Gêmeos é um signo engenhoso, que tem uma capacidade incrível de juntar as informações e processar tudinho. A gente aposta que Nego Di vai ser aquele que percorre os grupinhos, identifica os votos, faz as contas direitinho e a partir daí arquiteta seus planos.

Ah, outra aposta é que Nego Di vai causar nos joguinhos da discórdia, porque além de falar tudo o que pensa, Gêmeos não é um signo que se deixa abater por ironias ou atitudes tolas. E é capaz de devolver na mesma moeda caso se sinta atingido.

Arthur

Instrutor de Crossfit

26 anos

Natural de Conduru, Espírito Santo

Saiu de casa com 14 anos para tentar a vida no esporte e jogou nas categorias de base do Atlético Goianiense e da Ponte Preta.

Mister Espírito Santo

Câncer é um signo muito família e a gente pode ver muito isso nas redes sociais do Arthur. Ele tem várias fotos com o sobrinho e também com a mãe.

Apesar de ser um signo amoroso, apegado, companheiro e com forte instinto de proteção, Câncer não é um signo de muuuitos amigos. Na verdade, ele escolhe a dedo quem vai fazer parte desta seleta lista. Por isso a gente acredita que no BBB o arthur vai escolher logo quem são as pessoas com as quais ele mais se identifica e vai defendê-las com unhas e dentes.

Aliás, ele já avisou que não vê problema nenhum em combinar voto para se proteger e proteger a quem ele ama.

Outra característica de Câncer é a percepção privilegiada, o que deve favorecer muuuito o jogo do Arthur. A gente aposta que ele vai ser aquele tipo estrategista, capaz de adivinhar os movimentos dos outros brothers e montar estratégias pra seguir no game.

Agora, uma coisa que a gente precisa lembrar é que Câncer é um signo rancoroso.

Gilberto

Doutorando em Economia

29 anos

Jaboatão, Pernambuco

Gente, Gilberto é canceriano e já deixou bem claro na entrevista que ele se apaixona muito fácil and já emendou essa declaração com um canceridrama, dizendo que gosta de homem, que nunca namorou um, mas que está querendo muito e reclamou que está difícil porque os homens não tem paciência porque ele não pode dar atenção o dia inteiro.

Pra quem não sabe, Gilberto faz doutorado e se dedica muito à pesquisa. Mas acho que na casa isso não vai ser um problema, né? Bem, o signo de Câncer é muito emocional, sensível e intuitivo.

A gente acha que o Gilberto vai demorar pra se apegar aos outros brothers, mas quando isso acontecer, vai ser aquele que chora muuuito a cada eliminação, que sofre, que questiona o rumo do jogo. Mas ó, isso não faz de Câncer um signo bobo, não. Quem é desse signo tem um dom absurdo de manipular as pessoas, de jogar com os sentimentos… será que Gilberto é assim? No aguardo pra descobrir!

Sarah

Consultora de marketing digital

29 anos

Brasília

Levanta a cabeça, princesa, senão a coroa cai! Quem é que não se lembra dessa super frase motivacional dita pela Jessica, do BBB 18?

Eu relembrei esse meme maravilhoso por causa da entrevista da Sarah. Ela disse que está entrando no BBB pra viver um sonho de princesa. Gente, tem coisa mais canceriana do que essa declaração? Não tem, né?

Regidos pela Lua, os cancerianos são sonhadores, têm um lado emotivo bastante aflorado e a Sarah reconhece isso. Ela disse que é dramática, chorona e que às vezes não consegue controlar as emoções. Beeeem atriz de novela mexicana.

Da Sarah a gente pode esperar intensidade, dramas… acho que ela vai protagonizar muitos dos white people problems do BBB. Mas a gente também acha que de boba ela não tem nada e que vai saber usar o drama direitinho pra conseguir o que quer e até manipular o jogo.

Sobre o amor, Sarah disse que tem o coração de gelo e que é solteira convicta, mas a gente duvida muito. Aliás, Arthur também é de Câncer, um match perfeito sem defeitos. Mas pode dar certo com o Fiuk também, que é de escorpião, paraíso astral de Câncer.

Viih Tube

Atriz e youtuber

20 anos

Sorocaba, São Paulo

A Viih Tube é de Leão, signo de personalidade marcante, carismático, que curte um holofote, que gosta de brilhar, de personalidade expansiva… também é um signo muito sortudo. A

lém disso, é um signo ousado, dinâmico, com criatividade de sobra e muita disposição pra correr atrás do que deseja. Por isso, a gente acredita que, apesar da pouca idade da Viih - que é a mais nova da casa - ela vai entrar pro jogo com muita garra e vontade de vencer.

Agora, o que pode desestabilizar ela no jogo é o julgamento dos colegas ou até mesmo ficar encucada com o que o público tá pensando. É que Leão tem a necessidade de ser reconhecido e a Viih mesma já deu indícios disso quando ela disse que já sofreu muito por causa do julgamento das pessoas na internet.

Outra coisa que a Viih tem que ficar esperta é com o orgulho porque é bem típico de Leão não admitir que errou. E a gente sabe, né, o Brasil tá vendo.

Rodolffo

Cantor sertanejo

32 anos

Uruaçu, Goiás

Gente, o Rodolffo é aquele da dupla com o Israel e é do signo de Virgem. E quando a gente fala em Virgem lembra logo de que é um signo metódico, que gosta de cada coisa em seu lugar, que curte as regras, perfeccionista. A gente aposta que vai ser beeeem difícil o Rodolffo se acostumar a morar com mais 19 pessoas em uma casa!

Além disso, Virgem é um signo beeem crica e estamos ansiosas pra ver o Rodolffo nos joguinhos da discórdia. Não vai faltar falha dos coleguinhas pra ele poder apontar.

Aliás, ele mesmo já disse que pretende usar e abusar da sua sinceridade e que pretende ser bem franco em suas opiniões.Já estamos aqui com a pipoca

Virgem é regido por Mercúrio, que estimula o jeito observador e analítico do signo, características superimportantes por jogo.

João Luiz



Professor de Geografia

24 anos

Santos Dumont, Minas Gerais

João Luiz é professor de Geografia, mas tá longe de ser aquele professor tradicionalzão. Ele é todo descolado, tem um visual marcante e faz o possível para se aproximar de seus alunos, fazendo questão de deixar claro suas preferências musicais, por filmes e séries, por exemplo. E isso tem muito a ver com o signo de Libra, que é o signo muso do Zodíaco, cheio dos contatinhos, que não gosta de passar batido.

Outra característica muito marcante de libra é a diplomacia, a gentileza, a sensatez. A gente acredita que o João não vai ser o semeador da discórdia na casa. Pelo contrário, a gente acha que ele vai ser aquele cara que circula entre os grupos e com uma postura pacificadora, pode ser até aquele participante que vai passando de semana em semana sem levar voto dos brothers da casa.

Agora, se o João pudesse ouvir nosso conselho, seria: não vai ficar em cima do muro, hein, fioti! hahah Bora tomar decisões!

Camilla de Lucas



Influencer

26 anos

Nova Iguaçu - Rio de Janeiro

Camilla é digital influencer e ficou muito conhecida por conta dos vídeos que ela posta na internet. Claro que a simpatia natural, o espírito comunicativo e a postura agradável e cativante típica de Libra ajuda bastante.

Com boa libriana, curte coisas refinadas e elegantes - inclusive, disse até que já separou o look pra usar na final.

A gente acredita que a sister vai fazer muitos amigos na casa e vai festejar um monte. E apesar de Libra ser um signo famoso por sua indecisão, a gente aposta que Camilla vai comprar algumas brigas dentro da casa e vai escolher, sim, um time pra jogar. Até porque outra característica muito marcante de Libra é o senso de justiça. Ela não vai conseguir ficar calada e não tomar partido se vê alguma coisa que não concorda.

Pocah



Cantora de Funk

26 anos

Rio de Janeiro - RJ

Mais uma integrante do signo de Libra! Pocah é do grupo camarote e tem características muito fortes do signo de libra - é cheia de contatinhos, esbanja charme e simpatia.

Agora, a gente não pode fingir demência e ignorar que essa característica já rendeu alguns bafões aqui fora. Vááários sites de fofoca já acusaram a cantora de dar em cima do então namorado da Anita e do ficante da Lexa. Pocah deu várias entrevistas negando e esclarecendo o caso. Só quero ver como vai ser lá dentro.

O signo de Libra também é muito conhecido por ser conciliador, equilibrado e até mesmo imparcial demais, em cima do muro. Tudo indica que esse não é o caso de Pocah. Qual será o ascendente dela, hein? Acho que dá pra gente apostar que Marte reine em algumas casas astrais!

Fiuk

Ator e cantor

30 anos

São Paulo

Gente, quem diria, Fiuk, irmão da Cleo Pires, filho do Fábio Junior no BBB! Fiuk é de escorpião e tem muitas características deste signo. E assim, quem acha que ele vai entrar lá como se estivesse em uma colônia de férias, se engana, porque escorpião não brinca em serviço. Quando embarca num projeto, é pra valer, senão nem se daria ao trabalho.

Na entrevista Fiuk disse ser muito tímido, fechado, mas na verdade é uma pessoa misteriosa, característica herdada de Plutão, regente de Escorpião.

A gente aposta que Fiuk vai ser aquele cara de poucos amigos, que analisa o jogo, que fica mais de boas na sua, mas que quando desafiado ou quando se sentir ameaçado vai partir pro ataque.

Ah, a gente também acha que ele vai surpreender no quesito paquera. Escorpião é muito seducente, né.

Carla Diaz

Atriz

30 anos

São Paulo

Carla começou a carreira aos 7 anos, quando atuou em Chiquititas, depois fez sucesso em O Clone, ao interpretar a Kadija - Inshalá!

Carla é sagitariana e se define como uma pessoa tranquila, que cultiva bons relacionamentos.

Sagitário é um signo alegre, generoso, cheio de energia… e a gente aposta que a Carla vai curtir muuuuito sua passagem pelo BBB. Aliás, como boa sagitariana, a gente acredita que para ela mais importante do que chegar à final é a travessia.

Agora, sagitário é um signo bastante sincero, raramente mente e quase nunca consegue agir com diplomacia. Com essas características, Carla tem tudo pra ser a estrela das festas - especialmente depois de ter tomado uns bons drinks - e também dos joguinhos da discórdia.

Bill

Modelo e educador físico

29 anos

Vila Velha, ES

Outro sagitariano na casa é Arcrebiano, também conhecido como Bill. A gente acredita que Bill é Sagita raiz, daqueles que curtem um festerê até tarde e que ele vai buscar aproveitar ao máximo a experiência dentro da casa.

Agora, ele já deu uma entrevista falando que ama morar sozinho e que dividir a casa com outros 19 participantes não vai ser uma missão fácil. E não vai mesmo, viu? Sagitário é um signo que AMA liberdade, detesta receber ordens e não gosta nadinha de dar satisfação da vida pra ninguém. Ficar confinado em uma casa com um monte de gente e ter que seguir regras deve ser bastante difícil pra ele.

Outra coisa que pode pegar é a sinceridade de Sagitário. E a gente quer mais é que ele fale tudo o que pensa, porque queremos ver fogo no parquinho.

Juliette

Advogada e Maquiadora

31 anos

Campina Grande - PB

Basta ler a entrevista da Juliette pra descobrir que ela é todinha Sagitário. Sério, a sister tem muuuuitas características do signo mais soltinho e fanfarrão do Zodíaco. Ela se define como uma pessoa tagarela, que ama festa, com boas relações mas que não engole sapo e adooora lavar uma roupa suja.

A gente aposta que a sister vai protagonizar algumas DRs.

Ah, Juliette também diz que vai paquerar muito dentro da casa, mas não sabe se vai formar casal. Aliás, já vimos um monte de gente shippando a Juliette com o Fiuk, mas gente, Fiuk é de Escorpião, inferno astral de Sagitário… A gente não recomenda, não, viu?

Lucas Penteado

Ator

24 anos

São Paulo

Mais um sagita pro time. Lucas é ator, cantor, poeta, MC, slammer, apresentador, diretor e dramaturgo. Já deu pra perceber que o brother não gosta de ficar parado e, como bom sagitariano, gosta de explorar todas as oportunidades que a vida oferece.

Aliás, nada é mais estimulante para Sagitário do que um novo ideal. Estar na casa do BBB vai ser uma baita oportunidade pro brother de viver uma experiência incrível, de se arriscar, de sair da mesmice.

Ele disse em entrevista que a equação da vida pode ser resumida de forma bem simples: “A parte mais feliz da vida é a própria vida”. E isso é muito sagitário, que curte todo o percurso e isso importa mais do que a chegada. A gente acredita que o Lucas vai ser desses, que vai se entregar pro jogo e viver cada minuto, sem ficar bitolado na final.

Agora, Lucas sabe que a casa do BBB não é férias e ele prometeu falar alto e tretar com quem ir contra seus valores, falar de vitimismo ou racismo inverso, deslegitimar a luta étnico racial.

Se depender da sinceridade sagitariana, a gente já sabe que o Lucas vai mesmo cumprir essa promessa.

Karol Conká

Cantora e apresentadora

35 anos

Curitiba

Karol Conká já é conhecida de muita gente, né? Mas sua influência vai beeem além de sua música. Karol é ativista, empoderadíssima, fala muito sobre diversidade, sobre respeitar as diferenças, sobre preconceito. Aliás, isso tem muito a ver com a sensatez de capricórnio.

E da Karol a gente tem a ficha completa. Ela é de Capricórnio, com ascendente em Áries e Lua em Virgem. Combinação explosiva, que fala? hahah

Por ser de Capricórnio, Karol é bem organizada e AMA trabalhar. Ela já deixou isso bem claro, disse que trabalha 12 horas por dia e que é cheia de toque, que odeia desorganização.

Não sei não, mas sinto cheiro de treta no ar... Tô até vendo o ascendente em áries botar fogo no parquinho quando Karol se irritar com a desorganização de algum brother da casa.

Aliás, talvez a desorganização seja apenas uma das muitas coisas que prometem irritar a Karol.

Para terminar, preciso dizer que a Karol deve entrar com a corda toda no programa, porque uma das principais características de Capricórnio é a ambição. E é claro que ela vai lutar muito por 1,5 milhão e meio!

Caio

Fazendeiro

32 anos

Anápolis - Goiás

Caio é fazendeiro, profissão que herdou do avô, tem duas filhas e é casado. Ele também é do signo de Capricórnio e - assim como a Karol - é muito obstinado.

Caio já deixou bem claro que quer entrar por causa do dinheiro - mais caprica impossível, né? Aliás, logo que os participantes foram anunciados, a galera descobriu que Caio já passou 28 cheques sem fundo! Que isso, Caprica? Deve ter um ascendente ou uma Lua aí beeeem forte, hein?

Ah o goiano fez ainda outra revelação: ele quer fama! Como bom capricorniano, a gente acredita que Caio deve ser um jogador perseverante, mas bem prudente, controlado, daqueles que analisam bem onde pisam, com precisão exata da largura do seu passo.

Além disso, a gente aposta que ele deve ter um pouco de dificuldade para lidar com suas emoções e que pode até ter uma postura mais fria. Ganhar a amizade dele não deve ser fácil, não. Aliás, ele jura que não vai se engraçar por nenhuma sister na casa. Será?

Thaís



Cirurgiã-dentista

27 anos

Luziânia, Goiás

Gente, eu estava lendo a entrevista da Thaís e mais a cara de Aquário impossible! Ela disse que foi criada pela família pra casar e ter filho aos 25 anos, maaaas que fez tudo diferente! hahah Rebelde que fala?

Aquário é assim, gosta de ter as rédeas da própria vida, não curte dar satisfação pra ninguém, curte liberdade, se arrisca, enfim, vive intensamente.

Com base nesse perfil a gente pode apostar que ela vai se arriscar muuuuito no jogo e vai viver tudo com muita intensidade. A gente aposta também que ela vai levar algumas punições por quebrar regras.

Outra característica que deve interferir bastante no jogo da Thaís é o lado racional de aquário. Geralmente, esse signo não deixa que aspectos emocionais interfiram em sua decisão e pode até ser considerada um pouco fria pelos público ou pelos outros participantes.