Publicado 31/01/2021 15:00 | Atualizado 31/01/2021 15:03

Rio - Karol Conká mais uma vez mostrou sua insatisfação com Juliette durante um bate papo com Fiuk, Lumena, Camilla de Lucas, João e Sarah no Quarto Colorido do 'Big Brother Brasil 21', da Globo, neste domingo. A rapper reclamou que a maquiadora tem problemas para se comunicar com as outras pessoas.

"Se tem uma coisa que ela não tem é cuidado pra falar porque ela me deixou chateada com besteira, com merd* que saia da boca dela, farpinhas em forma de humor. Eu não concordo com isso", disparou Karol.

Fiuk concordou com a cantora e opinou: "Eu falei pra ela algumas vezes, ironia. 'Ai, como a gente é parecido' e eu falei: 'Não é'. Você é irônica e eu não sou. Você fica falando umas coisinhas aí e eu sou transparente, é diferente".

Karol continuou seu discurso e disse que se sente mal com a presença de Juliette. "Nossa, pelo amor de Deus. Olha, desculpa os familiares que a gente está falando aqui, mas não dá. É que vocês aguentam porque vocês são do mesmo sangue. Me sinto mal o tempo todo. Essas famílias tem que entender que todo mundo tem opinião, essas famílias também estão falando mal da gente. A família dela está 'sentando o pau' em mim. E deve ter metade dos familiares falando: 'Karol tá certa, é chata mesmo'. A inconveniente do rolê, eu só tenho essa palavra. Deselegante, chata pra caramba", disparou a cantora, fazendo Sarah e Fiuk rirem.

"Ela é insegura, tá ligado. É normal a pessoa insegura ficar assim, sem personalidade", acrescentou a curitibana. Fiuk, então, voltou a reclamar da maquiadora. "Ela fica querendo falar, querendo provar, querendo ser legal. E às vezes quando a intenção não é boa não tem uma palavra que justifique. A impressão que às vezes eu tenho dela é que ela fica procurando palavra", afirmou.