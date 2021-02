Tiago Leifert Reprodução/Globo

Por O Dia

Publicado 01/02/2021 09:34 | Atualizado 01/02/2021 09:42

Rio - Durante a votação da formação do primeiro paredão do "Big Brother Brasil 21", Tiago Leifert surpreendeu os telespectadores ao quebrar o protocolo e dar informações externas ao Projota. Enquanto o rapper estava no confessionário, o apresentador disse que iria falar algo "fora do jogo" e comentou sobre a conversa dele sobre saúde mental com Lucas Penteado.

"Só agradecer pela conversa que você teve com o Lucas. Foi uma conversa de ser humano para ser humano. A gente agradece muito o enquadro que você deu nele, que foi superimportante para todos nós", disse Tiago.

Mas esse não foi o único momento da noite em que Tiago interferiu no jogo. No momento de liberar o castigo do Monstro, no qual Arcrebiano e Arthur tiveram de se vestir de pirata e bailarina respectivamente, o apresentador criticou a escolha do anjo Rodolffo de colocar seus amigos no castigo. "É isso aí, Rodolffo. A gente só dá o monstro para quem a gente ama de verdade", disse ironicamente.

Tiago ainda criticou a estratégia de Karol Conká de "jogar o voto fora" em um amigo que não teria perigo de ir ao paredão, votando em Fiuk, que já estava imunizado. Ao ser alertada por Tiago, optou pela Carla Diaz e justificou com a mesma estratégia. "Você acha que ninguém foi nela? Então tá bom", disse Tiago, sem revelar que a atriz teve três votos no confessionário.

Nas redes sociais, o apresentador foi criticado. "Boninho, você tem que orientar seu funcionário Tiago Leifert a parar de interferir no jogo com essas falas que ele tem. Isso é feio e injusto com os outros jogadores", disparou uma telespectadora. "Desnecessária a informação que Tiago Leifert deu ao Projota sobre a conversa com Lucas. Puxando o saco pra quê?", perguntou outro.

