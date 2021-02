Caio e Rodolffo no ’BBB 21’ Reprodução

Publicado 02/02/2021 09:05 | Atualizado 02/02/2021 09:17

Rio - Rodolffo e Caio têm proporcionado momentos divertidos com sua amizade no "BBB 21". Na noite desta segunda-feira, Rodolffo estava deitado na cama, com as luzes apagadas, e Caio estava no chão, ao lado dele.

Enquanto conversavam no escuro com outros participantes, o fazendeiro apoiou o braço na cama e acabou encostando nas partes íntimas de Rodolffo. "Uai, Bastião", disse Caio, que riu e se afastou rapidamente ao perceber a gafe que cometeu.

KKKKKKKKK o caio apoiando nas partes íntimas do rodolfo KKKKKKKKKKKKKK — (@Anasilvaeduarda) February 1, 2021 Eu perdi tudo agora com o Caio apoiando nas partes íntimas do rodolffo “uai bastião” KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK — kobra com k (@escorpinai) February 1, 2021 Eu tô chorando de rir do vídeo do Caio encostando sem querer nas partes íntimas do Rodolffo kkkkk "uai bastião" skkdnsz — kenia (@yeskeniaz) February 1, 2021 Eu to gritandooooooooo com o vídeo do Caio encostando nas partes intimas do Rodolffo sem querer KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK #bbb21 — (@sorrisolr) February 1, 2021