São Paulo - O "BBB 21" está há uma semana no ar e o fogo no parquinho já tomou conta da casa mais vigiada do país. Com tantos babados, o que não falta é gente comentando o reality show nas redes sociais, inclusive famosos. Marina Ruy Barbosa já declarou para quem está torcendo e também foi ao Instagram de Boninho fazer um pedido. "Quero paredão fake", escreveu a atriz.

"Vamos fazer!", respondeu Boninho. O diretor do programa postou uma foto enigmática no Instagram, de um lobo tirando a máscara de um cordeiro. "Quem é quem? Você já pode julgar?", ele escreveu na legenda e deixou os seguidores animados no debate sobre quem estaria sendo falso na casa.

Assim como Marina Ruy Barbosa, muitas pessoas outras pessoas pediram um Paredão falso. "Boninho do céu, faz alguma coisa.... Paredão falso, qualquer coisa que a gente possa tirar quem merece", pediu Dany Bananinha. Na dinâmica do Paredão falso, um participante sai da casa, mas fica confinado em uma sala especial assistindo a tudo o que está rolando no reality show. Depois, ele volta ao programa pegando todos de surpresa.

Anteriormente, o diretor do "BBB 21' já havia falado sobre a possibilidade de um paredão fake, fazendo a web se lembrar do retorno de Gleici Damasceno, na edição de 2018, após um paredão falso.