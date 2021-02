Maíra Azevedo, a Tia Má Reprodução/Globo

Publicado 02/02/2021 11:27

Rio - A jornalista Maíra Azevedo, a Tia Má, é conhecida por ser uma das colunistas do programa "Encontro" e falar sobre o cotidiano da vida no palco de Fátima Bernardes. Nesta segunda-feira, ela usou seu Instagram pessoal para desabafar sobre as atitudes de Karol Conká contra Lucas Penteado no "Big Brother Brasil 21", as quais ela classifica como "perversidade".

"Existem coisas que são abomináveis! Sou mãe de um menino preto e educo meu filho explicando para ele a importância do respeito e do limite, mas acima de tudo do amor próprio e entender que ninguém tem o direito de tratar mal! O que essa mulher, que tem feito é de uma perversidade sem tamanho.

Nada justifica essa postura! Sim, no dia da festa Lucas foi inconveniente, errou, mas buscou se redimir", iniciou ela.

"É possível não querer mais se relacionar com ele, mas jamais promover tamanha perversidade com o intuito de desestabilizar o jovem! Escrevo esse texto como mãe. É violento assistir às cenas! E a gente não pode esquecer que as agressões não se resumem a questão física, atacar o emocional de alguém também é ser violento! Que alguém adote alguma postura, porque ela não é obrigada a conviver com ele, e muito menos a gente de assistir esse espetáculo de horrores promovido por uma mulher considerada uma grande artista, mas que tem escolhido verdadeiramente tripudiar sobre a dor de alguém. O tombo quando chegar, vai derrubar!", finalizou.

Em seguida, diversos famosos concordaram com a opinião da jornalista. "O horror! Perverso! Pesadíssimo! Nunca pensei ver algo assim, na vida REAL! Está fazendo mal a todos nós", declarou a cantora Paula Lima. "A cada dia mais triste com esses acontecimentos", afirmou o ator Lázaro Ramos. "Tá cada dia pior, eu sinto até tremedeira", escreveu a influencer Preta Rara.