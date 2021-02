Karol Conká reprodução da TV Globo

Publicado 02/02/2021 14:58 | Atualizado 02/02/2021 15:09

Rio - A apresentação gravada por Karol Conká pra o festival Rec-Beat, que seria exibida no dia 14 de fevereiro, foi cancelada. O evento confirmou a informação através de uma nota publicada nas redes sociais, nesta terça-feira.

"Comunicamos a decisão do Festival Rec-Beat de suspender a exibição do registro audiovisual da apresentação da artista Karol Conka na edição digital do evento, que acontecerá no dia 14/02 no canal de YouTube do festival. Essa decisão foi tomada em comum acordo entre a direção do Rec-Beat e a produção da artista", começa o comunicado.

O festival ainda disse, em nota, que as atitudes da rapper no reality não condizem com o que eles acreditam. "Nós, que fazemos o Rec-Beat, acompanhamos as últimas declarações de Karol Conka no #BBB21 e reafirmamos nossa total e absoluta discordância de suas atitudes, que vão contra os princípios basilares do Rec-Beat e do nosso público. Em mais de 25 anos de existência, o festival consolidou princípios inalienáveis que passam pelo respeito à diversidade, raça, cor, etnia, origem e condição, pela equidade de gêneros, pela inclusão, pelo exercício da democracia e total liberdade de expressão que respeite tais princípios", afirma.

Por fim, eles concluem: "Qualquer atitude que confronte um desses valores resulta em romper o valioso elo que une o artista, o festival e o seu público. A conduta de Karol Conka na casa do BBB estilhaçou fora dela essa relação que há de ser inquebrantável para se manter intacto o espírito de celebração e confraternização em torno da música, que é o elemento propulsor do Rec-Beat. Acreditamos que momentos como este nos oferecem oportunidade de reflexão, de aprendizado e de avanço na desconstrução de condutas que remetem a valores colonizadores".





