Karol Conká reprodução do instagram

Por O Dia

Publicado 04/02/2021 16:58 | Atualizado 04/02/2021 16:59

Rio - Karol Conká deixou claro para Gilberto que não vai mesmo com a cara de Juliette, durante uma conversa com o pernambucano na despensa do 'Big Brother Brasil 21', nesta quinta-feira. Gil perguntou a rapper o motivo das atitudes dela em relação a paraibana, já que ela cantou outra versão da música "Combatchy" mandando a sister e dormir e dizendo que a mandaria 'se fod**', na madrugada desta quinta-feira. A advogada ficou triste ao ouvir a indireta da rapper e até chegou a pensar em desistir do reality.

No bate-papo, Gilberto disse a Karol que Juliette a chamou para conversar durante a madrugada. Mas a cantora afirmou não se lembrar da situação. "Não era por que a gente tava fazendo barulho?", perguntou. "Ai, mas falar o que? Não tenho nada pra falar com ela, eu não não quero falar com ela, sério, porque me deixa toda perturbada, eu nunca vi uma coisa assim na minha vida, foi a primeira vez aquele dia, de ver uma pessoa oscilar em 7 segundos. Eu fico assustada, não sei o que eu faço", disse Karol.

Publicidade

Gil, então, tentou fazer a rapper lembrar sobre a conversa, mas ela alegou que estava bêbada na ocasião. "Não, não falei, imagina. Eu nem tenho vontade de mandar ela se 'fod**'. Eu tenho dó dela. Com ela eu nunca vou brigar igual foi com o Lucas. O Lucas é espertinho e fica manipulando o jogo, mas ela tem claramente um distúrbio, então só machuca mais. E ninguém tá tirando sarro, a gente combinou todo mundo", destacou a curitibana.

Karol continuou falando sobre sua postura em relação a Juliette: "Eu não vou ficar também toda boazinha porque a menina me deixa louca. Eu não quero falar com ela. [...] Se ela quiser falar comigo eu vou falar: 'Não, não quero. Não fale comigo', e na terceira vez eu vou jogar um copo de água na cara dela. Ela não está me respeitando, [...] eu não tenho que aguentar isso. Vou falar aqui: Ó, toma querida, vai cagar", disse aos risos. "Se eu falei 'vai se fod**' eu devia ter falado mais então porque seis da manhã não é hora de chamar pra conversar, todo mundo com cachaça na cabeça, tá maluca? Ela tá achando que ela é o que, que ela é a rainha da cocada aqui então? Não respeita o meu momento, não respeita o momento de ninguém, não dá pra falar nada".

Publicidade

O discurso dela ainda foi além. "Pra minha sanidade aqui dentro da casa, eu escolhi não falar com ela, eu não quero contato com essa garota. Eu já tenho que olhar a cara dela todo dia passando aqui, com essa loucura, todo dia alguém vem e conta alguma coisa que ela fez", acrescentou.