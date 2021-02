Arthur e Projota vencem a segunda prova de líder do ’BBB 21’ Reprodução / TV Globo

Por O Dia

Publicado 05/02/2021 07:26 | Atualizado 05/02/2021 08:19

Rio - Arthur e Projota venceram a segunda prova do líder do "BBB 21", que foi de resistência. Em dupla, os brothers tinham que montar kits de fast-food conforme as imagens de produtos que apareciam no telão. Agora, Arthur e Projota terão que entrar em um consenso para ver quem ficará com a liderança e quem ficará com um prêmio especial.

As duplas formadas foram: Gilberto e Sarah, Nego Di e Lumena, Caio e Rodolffo, Pocah e Fiuk, Camilla de Lucas e João Luiz, Carla Diaz e Thais, Juliette e Viih Tube e Karol Conká e Arcrebiano. Lucas Penteado não pode participar pois recebeu o veto do então líder Nego Di. "Depois de tudo o que aconteceu, não tem como vetar outra pessoa que não seja o Lucas. A galera tá acompanhando, tá difícil conviver", disse Nego Di. A prova durou pouco mais de seis horas.

Prova do Líder #BBB21:

A dupla Projota e Arthur foi a última a sair da Prova#RedeBBB pic.twitter.com/EOxqsFetLg — Big Brother Brasil (@bbb) February 5, 2021