Por O Dia

Publicado 05/02/2021 09:27

Rio - Parece que o ex-BBB Hadson Nery se incomodou com o movimento nas redes sociais que defende Lucas e Juliette de comportamentos intimidadores no 'BBB 21'. De acordo com o ex-jogador de futebol, que participou última edição do reality, ele mesmo teria passado por uma tortura psicológica "tão pior". No 'BBB 20', ele foi confrontado por boa parte das mulheres da casa após falas machistas.

E, para Hadson, as diferenças no tratamento se devem justamente por ele ser um "homem quase branco", ter posição e "gostar de mulher". Confira o posicionamento do ex-BBB na íntegra.



"Então, o que podemos relacionar esse momento da foto, com o momento que hoje está acontecendo no BBB21? Passei ou não uma tortura psicológica pior que a da que está acontecendo hoje? Foi tão pior, que não entrei na casa, adestrado como muitos estão lá. Os lacradores não se percebem, não sentem jamais o que as pessoas que passam por esse momento sentem. A pessoa em questão hoje, já lida com a fama, as pessoas conhecem e sem dúvida tem muito mais o que perder do que eu tinha na minha edição. Não corri para os cantos, o Brasil não teve piedade, sabem o motivo? Eu sou visto como homem quase branco, machista, sem noção das coisas, grandão que quer meter medo... Não me furtei ao bom combate e não me furto até hoje. Quem ali na casa me cercou para me intimidar e até hoje me vende de forma errada, tem sim seus monstros e lá e cá paga pelas suas injustiças. Nunca desejei nada de ruim para ninguém, mas os lacradores nunca só estiveram nas redes não, dentro da casa eles existiam, mas não eram vistos assim. Hoje parece que o Brasil acordou, mas não vão concordar comigo, principalmente por não darem o braço a torcer para o Grandão sem medo! Hoje será que algumas pessoas que estavam lá dentro, sabem o que é isso? O que os pais passam aqui fora, a família e os amigos? Sinto uma campanha para caçar lacradores. Nunca conseguiram, e não vão conseguir. O bicho homem é torto, pecador e só se incomoda com a sua barriga! Nesse país gostar de mulher, ter posição, ser homem quase branco é pecado mortal! As causas femininas e dos negros, parecem que no momento estão sendo esquecidas. Parece muito doido não é? Mas doido é só o Hadballa.