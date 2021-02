Juliette Reprodução / TV Globo

Por O Dia

Publicado 05/02/2021 11:26 | Atualizado 05/02/2021 11:26

Rio - Dentro da casa, os participantes podem até não gostar de Juliette, mas, do lado de fora, ela segue aclamadíssima. A paraibana acaba de ultrapassar os 4 milhões de seguidores na sua conta do Instagram. Na última quarta-feira, ela já tinha atingido a marca de 3 milhões, o que mostra que em apenas dois dias ela conquistou mais de 1 milhão de seguidores.

Após ser excluída da casa e ser alvo de deboches e piadas, o público do 'BBB 21' se compadeceu com a maquiadora e agora ela é a participante do grupo 'pipoca' mais seguida nas redes sociais. E tudo indica para que esse número só aumente, já que Juliette se consagra como uma das favoritas para vencer a edição. Ah, e além dos pipocas, Juliette já está na frente de Karol Conká, Nego Di, Fiuk, Camilla de Lucas e Rodolffo no número de seguidores. Vale lembrar que estes já eram famosos antes de entrar na casa.