Publicado 05/02/2021 13:41

"Infelizmente hoje eu tive o desprazer de assistir alguns participantes do BBB 21 hostilizando meu filho Gilberto. Chamar meu filho de sujo e chupa cabra foi degradante. Ele tem orgulho de sua cor e raça. Nunca esqueceu suas origens. Um rapaz com a cabeça sensata. Pensa com coração e não tem maldade, mas aprendeu a identificar a maldade de perto de alguns participantes do reality. Todavia é muito homem para enfrentar as cobras peçonhentas. Acordou para o jogo e sabe muito bem quem são boas pessoas la dentro. Respeita o ser como deve ser respeitado. Gilberto é meu orgulho de coração puro e por ser um grande pensador", escreveu ela.







A polêmica começou quando alguns brothers conversavam no Quarto Colorido, após a prova do líder. Karol Conká começou uma discussão sobre a etnia de Gilberto quando Nego Di disse que Gil afirmou na festa herança africana que era negro, o que ele discorda. "Teve alguém que disse pra esse cara que ele é preto e ele acreditou. Ele pode ter alguém, um vô, uma vó [negros]. O racismo só sofre quem é da nossa cor, o policial não te para porque tua mãe é negra. Ele é um pouquinho sujinho. Se esfregar bem...", disse Nego Di na ocasião.