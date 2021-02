Alguns participantes do BBB 21 estão imunes, ou seja, não podem ir pro paredão. Mas Carlos Bolsonaro achou que eles tinham sido vacinados Reprodução / TV Globo

Publicado 05/02/2021 16:12

Rio - Os participantes do 'Big Brother Brasil 21' vão poder curtir mais uma festa neste sábado. Desta vez, o tema será: Holi Festival. A tradicional comemoração indiana que a cada ano celebra a chegada da primavera vai animar a noite na casa mais vigiada do Brasil, que nesta semana mergulha na cultura, gastronomia e na explosão multicolorida da festa oriunda do país asiático.

Usando roupas claras, os brothers vão poder se divertir com a brincadeira de pós coloridos e com jatos de fumaça espalhados pelo ambiente. A decoração contará com Tuk tuk e rickshaw – típicos meios de transportes da Índia, tendas coloridas e referências à arquitetura indiana. Já o cardápio contará com alguns quitutes típicos da região.



A pista de dança também ganha uma atenção especial e será muito colorida. Os brothers também poderão criar animações virtuais de dança: em uma grande TV, eles terão a chance de “montar” seus rostos em corpos animados que fazem passinhos em diferentes ritmos, resultando em vídeos únicos e para lá de divertidos.