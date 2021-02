Flavia Pavanelli reprodução do instagram

Publicado 05/02/2021 19:00

Rio - Flávia Pavanelli podia ser uma participante do "BBB 21". A digital influencer, de 22 anos, revelou o motivo de não ter aceitado o convite para entrar na casa mais vigiada do Brasil. Ela explicou que na época chegou a conversar sobre o assunto com seu ex-namorado Júnior.

"Quando eu recebi o convite [para o 'BBB 21'] eu estava com ele, então, sentei e conversei. Nisso, ele me disse: 'Nunca vou interferir na sua vida e nas suas escolhas, se quiser ir, vá'. Mas não é fácil a gente ver a pessoa ali [no reality], né? Quando você está com uma pessoa dentro do 'Big Brother' você sofre muito, imagina sendo noiva, pai, mãe", começou ela.

A atriz contou que não chegou a um acordo com a produção do reality. "Não foi bem eu que escolhi não ir. Eu e a produção da Globo chegamos a ter uma conversa, mas o papo não evoluiu. Eu não falei mais nada, eles não falaram mais nada também e ficou nisso...".

Segundo Flávia, um dos empecilhos para a conversa não ter rolado foi o filme que gravará para a Netflix. "Os compromissos] com o filme são pós-BBB, até falei isso para eles quando a gente conversou. Agora que me toquei, talvez seja esse um dos empecilhos para a conversa não ter continuado".