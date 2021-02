Carla Diaz e Arthur no quarto do Líder do 'BBB 21' Reprodução/Globo

Por O Dia

Publicado 06/02/2021 09:52 | Atualizado 06/02/2021 09:56

Rio - Após a edição ao vivo do "Big Brother Brasil 21" desta sexta-feira, Carla Diaz conversou com Arthur, o líder da semana, sobre a "flechada" que o brother deu na atriz durante a última festa do reality. Ela questionou se fez parte de alguma estratégia.

fotogaleria

Publicidade

"A flechada foi jogo? Tipo uma decisão em grupo? 'Vamos dar uma flechada pra ver qual que é a da Carla, pra ver se ela vem para o nosso lado'", indagou a atriz enquanto os dois conversavam no Quarto do Líder.

Arthur garantiu que ação não fez parte de qualquer estratégia de jogo. "Não. Isso aí não é coisa de se brincar. Você está aqui como pessoa e não como atriz. Muita coisa se expõe. Fiz porque quis fazer mesmo. Tinha me interessado", declarou.

Publicidade

Carla justificou a sua pergunta porque "não tinha reparado em nada até então" sobre o interesse do brother sobre ela.