Por iG

Publicado 07/02/2021 13:51 | Atualizado 07/02/2021 14:01

São Paulo - Tiago Leifert, apresentador do "BBB 21", atualizou seu perfil no Instagram para se pronunciar sobre a saída de Lucas Penteado do reality show . Em comunicado publicado a partir dos stories, ele declarou que deseja "o melhor" para o ator.