Lucas Penteado posa com amigos e familiares em casa Reprodução Internet

Por O Dia

Publicado 08/02/2021 09:48

Rio - Lucas Penteado postou no Instagram, na manhã desta segunda-feira, uma foto em que aparece cercado de amigos e familiares em sua casa, em São Paulo. "Obrigado, quebrada. Obrigado, Brasil", escreveu o ator na legenda da foto.

Lucas Penteado deixou o "BBB 21" na manhã de domingo, após uma madrugada de muita confusão. O ator beijou Gil e protagonizou o primeiro beijo entre homens em 21 anos de reality show. Alguns participantes acusaram Lucas de usar Gil para se promover. O ator negou as acusações e disse que não sabia como seria recebido em casa após assumir sua bissexualidade.

Após muita pressão psicológica, Lucas entrou no confessionário e pediu para deixar o programa. Desde que saiu do reality show, Lucas tem recebido muito carinho de amigos, familiares e dos fãs. Ele, inclusive, já ultrapassou o número de seguidores de Karol Conká e Projota somados no Instagram.