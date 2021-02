Bolsonaro e Karol Conká Reprodução

Por O Dia

Publicado 08/02/2021 10:50 | Atualizado 08/02/2021 10:57

Rio - O "BBB" deste domingo foi cheio de emoções. Karol Conká, uma das participantes mais polêmicas da edição, venceu a prova bate e volta, se livrando do paredão. Na prova, Arcrebiano, Juliette e Karol tinham que escolher alavancas numeradas. Cada alavanca ativava uma mangueira e quem escolhesse a alavanca número 17, ia conseguir molhar seus adversários e ficar livre do paredão. Karol escolheu o número 17 e foi a vencedora, deixando os internautas revoltados.

fotogaleria

Publicidade

Muitas pessoas associaram a vitória de Karol com a do presidente Jair Bolsonaro, cujo número também é 17. "Dezessete é um número amaldiçoado, tá repreendido", brincou uma pessoa. "O número 17 elegeu Bolsonaro e impediu Karol Conka de sair do BBB", disse outro internauta.