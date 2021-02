'BBB 21': Eliminado, Arcrebiano é esperado por fãs na porta de hotel

Rio - Arcrebiano foi o segundo eliminado do "BBB 21". O crossfeiteiro levou a pior na disputa com Juliette e Gilberto e deixou a casa do reality show na noite desta terça-feira. Apesar de achar que estava sendo mal visto pelo público, Arcrebiano foi surpreendido por fãs que o aguardavam na porta do hotel em que está hospedado. O crossfiteiro posou para fotos ao lado de seus admiradores.

