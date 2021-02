Karol Conká Reprodução/Globo

Rio - Karol Conká chorou ao saber do resultado da votação que eliminou Arcrebiano do "BBB 21", no entanto, horas depois, a cantora não poupou críticas ao goiano e ex-affair dentro do jogo. No quarto do líder, ela se juntou a Nego Di e Arhur para analisar o resultado da berlinda desta terça-feira, que salvou Gilberto e Juliette.

Karol criticou a maneira do goiano se comunicar. “Ele só precisava chegar: ‘Eu estou aqui’, mas ele não fez isso. E aí, eu falando com ele, ele falou: ‘Eu não consigo falar’. Ele não consegue falar. Ele tem problema mesmo", disse a rapper. E ainda finalizou: "Ele é limitado”.

Nego Di concordou com a companheiro de jogo Karol e ainda lembrou a vez em que debateu sobre a dificuldade de Bil se comunicar com outros integrantes do reality. “A gente falava aquilo, eu, você e o Projota, que ele tem o poder cognitivo curto. Às vezes, até no ao vivo, ele colocava uma palavra que não tinha nada a ver. Tu vê que o cara não sabe nem o significado”, disse o comediante. Karol, em seguida, concluiu: “É, ele não sabe falar”.



