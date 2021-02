Sarah Reprodução

Por O Dia

Publicado 11/02/2021 11:34 | Atualizado 11/02/2021 11:40

Rio - Nesta quarta-feira, Sarah se "camuflou" nas almofadas da sala do "BBB 21" para ouvir a conversa de Nego Di, Projota e Arthur sem que eles notassem. No entanto, a situação não passou despercebida dos telespectadores do reality, que fizeram o nome da participante parar entre os assuntos mais comentados do Twitter.

Os internautas, que já destacaram os poderes de "espionagem" da especialista em marketing digital, acharam divertido o fato de Nego Di, Projota e Arthur combinarem voto em Gilberto, que é melhor amigo de Sarah, com a sister ali na sala.

"Sarah ouvindo a fofoca na sala, ela se camuflou nas almofadas", disse uma usuária do Twitter. "Nego Di, Projota e Arthur combinando de colocar Gil no paredão novamente e a Sarah escutando tudo debaixo das almofadas", disse outra enquanto compartilhou risadas na rede social. "A Sarah tá levando a fofoca pra outro patamar", disse uma terceira. "Sarah é espiã demais", brincou mais.