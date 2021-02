Por IG - Gente

Publicado 11/02/2021 16:29

Rio - Lumena foi a primeira da casa ao acordar depois da festa do líder desta quarta-feira e foi para a beira da piscina sozinha. Após um tempo pensativa, Gilberto se juntou a ele e eles começaram a conversar sobre o colega de programa Nego Di.

fotogaleria

"Ele é muito ele por ele. Sei que ele é bom de prova, só que os argumentos que ele traz é sempre nesse lugar de descarte", diz ela.

Gilberto respondeu falando sobre Karol Conká. "Eu não vejo ela abandonar a galera. Posso não concordar com o que ela faz, mas a fala dele do descarte é muito assim. Ele só quer pensar no dele".

"Agora muita coisa está fazendo sentido, ele tem formação militar, ele foi do exército. Um dia o Lucas tentou me falar, que ele acreditava numa política de morte, de bandido bom é bandido morto", contou a psicóloga.

"Eu ouvi dessa daí. Quando ele falou 'eu estou assim para fazer com Karol o que eu fiz com Lucas' eu levantei e saí", conta Gilberto. "Está pesado para mim ter que lidar com essa postura dele. Eu quero entender quem ficaria com a liderança. Sinto que o meu está muito mais na reta que o dele".