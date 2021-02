reprodução do instagram

Por O Dia

Publicado 11/02/2021 17:42

Rio - Juliette tem conquistado muitos corações fora do 'Big Brother Brasil 21'. Um deles é da mãe de Arcrebiano. No Instagram, nesta quinta-feira, Ana Araújo contou ser fã da nordestina.

"Já sou tua fã. Não muda teu jeito, não muda teu sotaque, querida, você é maravilhosa. Seja você! Vença esse BBB. Tô torcendo pra você, pro Gil, e pra Sarah, o que levar vai ser show, tá bom?", comentou ela.

Vale lembrar que os internautas torcem para um possível romance da maquiadora com o modelo fora do reality. Arcrebiano até postou uma foto com 'mensagem subliminar' para a nordestina.